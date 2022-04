Alain FONTÈS

Du technique , je suis allègrement passé

dans une école e journalisme, métier auquel je voulais accéder.j'y suis rester free lance par désir de liberté! Mais déplacement m'ayant saccagé ma vie de couple, je suis entrer en informatique . Etant ignorant de ce métier; j'ai débuté au bas de l'échelle "Chauffeur Livreur". suivant le chemin ,je suis devenu responsable du magasin.ne comptant plus mes heures ,j'ai commencer à installer des programmes initiaux et de la je suis devenu installateur pour des entreprises,hôpitaux voir un consulat Sud-Américain etc... il est évident que je devais m'occuper du suivi (SAV). Pour finir la branche ou je me trouvais fut coupée sans le moindre égard ni explication plausible. Je décidait de m'occuper de mes enfants X années , puis vinrent de gros ennuis de santé. dont trois opérations de vertèbres, Problème d'artères, puis vinrent les costaud . Un cancer (que je soigne toujours)et des problèmes cardiaques (7 stents). Voicile synopsis à retenir de mon existence ! Hasta luego compadre. Alain Fontés.



Mes compétences :

Peinture

Musiques

Ecriture

Littérature française

Philosophie