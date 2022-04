Alain FONTES

Je suis Conseiller Technique du Responsable Image Publique du District1700 du Rotary International, ( Occitanie Andorre...) Je m'intéresse a toutes les possibilités de développement de notre communication interne et externe à la lumière de la révolution digitale. En même temps je suis en recherche de professionnels de tous les metiers qui souhaiteraient participer Au service que nous rendons dans le monde ( Eradication de la Polio, et différents autres axes de services humanitaires. (La mère et l'enfant, l'eau et la préservation de la planete, la santé dans le monde, la Paix dans le monde, Le handicap...etc..) Si vous souhaitez avoir des informations https://www.rotary-district1700.org/



Mes compétences :

Ingenierie formation

Administration police justice

Organisation de rencontres et actions partenariale

Marketing social