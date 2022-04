Alain FORCADA

2002-2009 LABORATOIRES DARPHIN ( Estée Lauder)

Formateur/Animateur France et International :



- > Organisation des animations VIP,

- > Organisation et animation des Beauty Class

- > Formation et Coaching des équipes locales : techniques de vente,connaissances des produits et soins de la marque

- > Veille du marché



2001- 2002 LES GRANDES MARQUES DE LUXE

Missions en free-lance ( France et International) :



- > GUERLAIN - Animations à Paris pour le maquillage “Terra Cota “ et le nouveau soin réducteur de rides : Succes Lazer.

- > CHRISTIAN BRETON - Lancement aux GALERIES LAFAYETTE: Présentation du maquillage aux Attachées de Presse,

Formation d’une équipe de vente à Londres.

- > CHRISTIAN DIOR - Animations en Parfumeries

- > STENDHAL - Tournée en Arabie Saoudite et au Portugal,

Démonstrations en Salles de Conférence devant des assemblées des clientes VIP.

- > CHRISTIAN DIOR - Animations à Paris

- > STENDHAL - Mission à HONG KONG ( durée un mois ) :

Présentation de la Collection de Maquillage Printemps Eté

Grand Show lors d’une conférence de Presse : interview sur scène en Public, Direction Artistique du Maquillage d’un Défilé de Mode,Accueil des célébrités de Hong Kong,Interview et photos pour le Magazine Marie Claire,Formation des équipes, Grands Podium de maquillage- Soins.

- > DARPHIN - Missions diverses (France, Canada, Allemagne, Hollande et Norvège).





1998 – 2001 FAR EAST BEAUTY PRODUCTS HK LTD ( MELEE GROUP ) - CHINE

Formation et Vente pour les grandes marques des cosmétiques:



- > Définition des Objectifs de vente, - > Mise en place du programme de Formation des équipes,

- > Mise en Place des Animations dans les grands Magasins de Pékin,

- > Missions en Chine du Nord au Sud et à Taiwan, pour développer/ ouvrir le marché de nouveaux points de ventes pour GIVENCHY, ORLANE, ANNA SUI

- > Spectacles de Maquillage et interview dans les magazines et les Chaînes de télévisions.



1987 – 1997 Ford, Elite, Expositions de Photographies

Photographe de mode :

- > Photographies Publicitaires pour Loreal et Yves Rocher



FORMATION





Juin 1998: Diplômé de l’école de Maquillage Artistique Christian Chauveau .



1987: BTS de Photographie : Diplômé de l’école technique de photographie et d’Audiovisuel ( ETPA ) de Toulouse.



1985: Baccalauréat Scientifique (D) au Lycée Saint Juste à LYON.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :



INFORMATIQUE : Power Point, Excel, Word, Internet



LANGUES : ANGLAIS – ESPAGNOL parlé lu écrit

CHINOIS MANDARIN notions



LOISIRS : Plantes , voyages , diététique,Photographie.



