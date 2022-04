Alain FORVEILLE

Après 35 années de carrière militaire intense et exaltante , j’ai quitté l’institution en janvier 2015 pour me diriger vers les métiers de la sécurité et de la sûreté.

J'ai obtenu une licence professionnelle de "chef d'entreprise de sécurité et de sûreté".

Aujourd'hui j'exerce en qualité de consultant en sûreté des entreprises au sein d'une société spécialisée.

Ancien officier supérieur de l’armée de terre, j’ai servi dans des unités et des états-majors à des postes qui ont des liens directs avec la sécurité des personnes, des biens et des installations.

Cette expérience a été valorisée par de nombreuses missions réalisées à l’étranger en Afrique, en Amérique latine, au Proche Orient et en Europe.



Mon expérience professionnelle repose sur quatre domaines d’expertise

- Le management de la sûreté d’installations nucléaires militaires

- Le renseignement opérationnel : management de groupes d’experts

- Le conseil en matière de sécurité et la coopération au profit de partenaires étrangers ( 2 missions de 3 ans d’attaché militaire en Amérique latine et en Afrique australe).

- L’organisation et la gestion de plans de protection et d’évacuation de ressortissants



Disponible et à l’écoute de toute opportunité, je vise aujourd’hui des responsabilités dans le domaine de la sécurité et/ou de la sûreté :

- Responsable sûreté ou sécurité d’installation d’un grand groupe industriel français en France ou à l’étranger

- Responsable d’une agence de sécurité d’un groupe spécialisé dans le domaine en France ou à l’étranger

- Conseiller ou consultant audit Sûreté dans un cabinet spécialisé en France ou à l’étranger en missions de courte ou moyenne durée en B to B.





Mes compétences :

Conseil

Gestion administrative

Direction de projet

Management

Relations internationales

Coopération internationale

Intelligence économique

Renseignement

Diplomatie

Audit sécurité

Bureautique