ETHIS Ressources Humaines est un cabinet de conseil en recrutement et en management, indépendant à taille humaine (1.5 M€, 12 personnes), implanté principalement sur la région Ouest avec des bureaux sur Nantes et Rennes. Nous sommes également présents à Paris, Grenoble et Bruxelles grâce à notre réseau de partenaires

Nous pouvons compter sur les relations de confiance tissées avec nos clients depuis des années. Nous possédons en effet une expérience confirmée (entre 8 et 25 ans) des métiers du recrutement et/ou de l’entrepreneuriat.



Nos activités :



1. Le recrutement de cadres et de cadres dirigeants : 80% de notre activité, par approche directe (80% des missions) ou par approche mixte (annonces + bases de données)

2. Le Conseil en Organisation et en Ressources Humaines

3. Le bilan de compétences / l'outplacement / le coaching et la formation



Nous intervenons dans tous les secteurs, pour des entreprises principalement basées sur la région Ouest (PME/PMI, Groupes français ou étrangers).



Nous vous invitons à consulter notre site internet. Vous pourrez notamment visualiser les offres que nous menons actuellement pour le compte de nos clients.



Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires que vous souhaiteriez obtenir.