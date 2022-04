Expériences professionnelles



2005 Responsable d'un multi-accueil associatif, "Les P'tits randonneurs" en Martinique

2006 Éducatrice de jeunes enfants (EJE), section des grands, multi-accueil associatif "1 2 3 soleil" en Martinique

2007 EJE en crèche familiale, association « Enfance et Famille », Paris 19

2008 EJE, association "Les Ateliers pour les Petits", Paris 18

2008 EJE, mini-crèche "Arthur et Marine", Paris 13

2009 EJE, crèche franco-chinoise, A.F.A.P.E, Paris 10







Compétences acquises

* Participation à l'ouverture d'un multi-accueil d'une capacité de 20 enfants

* Gestion d’une équipe de 8 personnes

* Mise en place de réunions d'équipe et organisation du travail

* Formation et encadrement du personnel

* Adaptation à une situation de multi-culturalité

* Prise d'inscriptions et accueil personnalisé des familles

* Mise en place de semaine d'adaptation puis suivi de chaque enfant

* Aménagement d'un espace sécurisant pour les enfants

* Mise en place de projets individualisés après observation fine et attentive de chaque enfant



Mes compétences :

Éducateur

Enfance

Pédagogie

Pédiatrie

Petite Enfance

Psychologie