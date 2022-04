Alain FOULGOC

Professionnel expérimenté en Hygiène Sécurité Environnement et sûreté.



VOTRE PROJET BENEFIERA D'UN MEILLEUR NIVEAU D'HSE GRACE A MA PARTICIPATION.



- Compétences : HSE, analyse, prévention et maîtrise des risques, formation et conseil, documentation technique, management du personnel et des installations de sécurité, interventions, protection de l'environnement, sûreté gardiennage, management de personnel, gestion d'équipements et d'installations.

- Longue expérience professionnelle dans la Marine nationale, les sociétés Domea, Amplexor business services, ALTIM consulting, DIDAXIS ingénierie , NAVFCO, Défense Conseil International/Services et Assistance.

- Niveau d'études : BAC+3

- Anglais réellement professionnel. Espagnol intermédiaire. Arabe notions.



Mes compétences :

Management HSE

Analyse de risque

Conseil

Formation professionnelle

Documentation

Encadrement

Plan de prévention et d'urgences

Sûreté en pays à risque