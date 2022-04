Alain FOULQUIER

Expérience de 10 ans en agences de pub grand public et BtoB à Paris.

Création de Force Motrice à Orléans en 1996.

J'anime le groupe Les FORCES MOTRICES composé de deux agences généralistes

Force Motrice à Orléans,Paul Fréa à Tours,

Force Interactive (internet),

Force Evenement,

Atipic (tourisme d'affaires)

Deesse Conseil(media et achat d'espace.



Ma spécialité : la communication publique, corporate, institutionnelle et environnementale.



President du Club APM Orléans (Association Progrès du Management)

Ancien Pdt de région du Centre des Jeunes Dirigeants

Membre de l'UDEL (Medef Loiret)

Membre du Reseau Entreprendre (Création entreprise)

Membre du Rotary



Mes compétences :

APM

Communication

Internet

Publicité