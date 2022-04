Fabienne D'ILLIERS

En 2015, j'ai rejoint le Groupe Altyor pour gérer les partenariats et relations extérieures, le corporate marketing et la mise en place d'outils transversaux.



2004 à 2015, 11 ans de conseil : consultant en management et conduite du changement au sein de grands cabinets, Ernst and Young puis BPI en organisation et accompagnement du changement, dans le cadre de projets IT. Puis consultant indépendant sur des projets orientés stratégie et marketing digital.



1998 à 2003, 5 ans d'internet : participation au lancement de plusieurs startups (Nomade.fr, ImmoStreet.com) et au sein d'un groupe de communication (Prisma Presse)



International MBA - EM Lyon en 2004.



Mes compétences :

Conseil

Coaching

Web 2.0

Réseaux sociaux