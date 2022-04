Jonathan FITOUSSI

Mon expérience m’a apporté un certain nombre de techniques et compétences Ressources Humaines. En effet, je suis en capacité d’analyser et de contribuer aux besoins de recrutement et au développement des compétences des collaborateurs en fonction de la stratégie d’entreprise. Ma formation m’a également permis d’appréhender l’application et de garantir le respect des règles juridiques dans une organisation.



Actuellement, je recherche un poste en tant que chargé de recrutement ou de consultant RH.



Je me tiens à votre entière disposition dans le but de vous exposer plus en détail mes motivations.







Mes compétences :

Recrutement

Communication interne

Formation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access