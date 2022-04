Charles COUTE

Depuis, un peu plus de 10 ans, j’exerce des métiers liés à la comptabilité, à la Direction financière et à l’analyse économique : collaborateur comptable en cabinet d’expertise comptable et audit (ORCOM), chef comptable (scoop communication), secrétaire général (Groupe Bernier) et actuellement consultant économique (Métis Expertise).



J’ai pour mission au sein du Cabinet Métis Expertise d’établir des rapports sur la situation financière, sociale et stratégique de grandes entreprises.



Au cours de mon expérience professionnelle, j’ai appris à manager des équipes, à m’investir pour le bon fonctionnement du service administratif et comptable, à participer activement aux décisions stratégiques de l’entreprise, à négocier des contrats importants, à veiller au respect des budgets, à rechercher l’efficacité en termes d’organisation, de coûts et de ressources humaines.





Mes compétences :

Administratif

Administration

Audit

Audit & contrôle de gestion

Comptabilité

Contrôle de gestion

DAF

Directeur Administratif et Financier

Droit

Encadrement

Finance

fiscalité

Juridique

Management

Paie

Qualité

Reporting

Trésorerie