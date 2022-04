Charles COUPÉ

Mes compétences :



• Gestion de projets.



• Prise de brief; rédaction de la copy-strat et brief créa; compte-rendu.



• Mise en œuvre opérationnelle; brief studio, suivi de production pré-presse, devis fabrication; gestion du planning.



• Gestion de budgets; recherche prestataires. Achats/ventes/négociation; reporting budget.



• Contact et relation clientèle.



• Veilles & piges concurrence.



• Événementiel:

Conception et création d’événements personnalisés.(B2B/B2C)



Communication

Marketing