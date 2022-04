Charles COUPPE

Ingénieur Conseil

Conseiller Pédagogique National au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche en GMP

Président du conseil d'administration de l'IUT du Limousin.

Past Président CGPME Corrèze

Menbre AFITE Association Française des Techniciens et ingénieurs de l'Environnement.

Gérant de SERIP FRANCE société d'ingénierie réalisation d'installations de traitement de boues de toutes natures en station d'épuration et industries.

Seul constructeur Français de pompes à pistons haute pression