Alain FOURNIER *

Vous trouverez quelques éléments de mon parcours, qui vous donneront, j'espère, l'envie de mieux nous connaître et d'établir des relations cordiales et fructueuses.



Ingénieur de formation, j'exerce le métier de consultant depuis 2004 pour lequel j'ai créé F2C Consulting.



Mon passé industriel a commencé par la direction technique en passant par les responsabilités commerciales & marketing, environnementale, production pour finalement évoluer vers la direction générale d'entreprises (10 à 750 personnes). J'ai ainsi créé et démarré 6 unités de production et acquis une expérience du terrain qui, associée à des compétences et formations spécifiques me permettent de proposer les prestations suivantes :



STRATÉGIE

- Diagnostics, analyse et mise en place de la stratégie des entreprises TPE - PME



DÉVELOPPEMENT DURABLE & ECO CONCEPTION

- Accompagnement des entreprises PME - PMI à la mise en oeuvre d'une politique de Développement Durable, diagnostic RSE à partir de l'ISO 26000 adaptée aux PME.

- Réalisation du "BILAN CARBONE" inclus le module "territoires" (Agrément ADEME), AGENDA 21, PCET, (Plan Climat Energie Territorial), ACV, recyclage,

- ECO conception : formation action à l'éco-conception produits, notamment industriels.



MANAGEMENT

- Management de transition et intérim de direction en utilisant les méthodes liées à la performance des organisations industrielles, compétitivité des entreprises, gestion de production (lean production), plans de progrès permanents...



DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

- Développement international : croissance externe, recherche de partenariats, Joint Venture, implantations et démarrages opérationnels d'unités industrielles.



GESTION DE PROJETS et analyses techniques (bureau d'étude) auprès de donneurs d'ordre Européens (Constructeurs automobile, électrotechnique, industrie).



INNOVATION PME - PMI

- Mise en place en entreprise d'une stratégie d'innovation permanente à partir d'un programme Accompagnement - Formation, de la création d'idée à la commercialisation de l'innovation (produit, technologie, service ou marketing).



TECHNIQUE - PLASTURGIE

- Expertise technique et commerciale des matériaux plastiques et composites.





FORMATIONS COLLECTIVES

- Développement International des entreprises

- Stratégie et indicateurs

- Développement durable, RSE ISO 26000 et climatologie.

- Production et transformation des matières plastiques.

- Méthodologies de mise en place d'une démarche d'innovation et d'écoconception dans les PME



REDACTION D'OUVRAGES TECHNIQUES (plasturgie et Développement Durable).



SITE INTERNET : http://www.f2c-consulting.fr/



Mes valeurs : respect des engagements, Éthique, tolérance, écoute et confiance, respect des autres.



Mes compétences :

Développement Durable

Plasturgie

Bilan Carbone

RSE

Innovation

Environnement

Management

Expertise technique

International

Gestion de projet

Accompagnement entreprises en RD Congo