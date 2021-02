Boubakar TRAORE

Originaire de la Côte d'Ivoire, M. Traoré fût très tôt piqué par le virus des affaires et du voyage.

Avec un compte relationnel créditeur,M. Traoré est doté d'un gigantesque palmarès culturel et professionnel après avoir voyagé pratiquement sur les cinq continents que constitue le globe.







1987 : Gérant et Fondateur de la Société Civile Agricole Binkadi (SCAB) structure créer à l'initiative des planteurs pour faciliter leur exportation d'ananas de façon autonome vers l'Europe



1988 : Consultant Régional de Africain Group Thaïlande Co, Ltd



1994 : Directeur Liaison Afrique d’Afritours Inc. structure de droit Américain œuvrant dans le Tourisme, l’import-export, l’Assistance et la Représentation Commerciale.



1994 : Membre de la Chambre de Commerce Américaine (AMCHAM) M. Traoré représenta plusieurs compagnies et produits en Afrique au sud du Sahara dont:

TENHAGEN GEMSTONES, INC. : dans le domaine des pierres précieuses, Car Air Freshner & Davis Corp. etc.



Toujours à la recherche du savoir et de l'expérience M. Traoré a participé à plusieurs importantes rencontres et manifestations Internationales dans divers domaines: International Télécommunication Union( UTI) en SUISSE, Asia Pacific Inventives & Expo en AUSTRALIE, Supercomm à Atlanta USA, Textiles & Trade Fairs au Jacob Javit Convention Center New York USA, Négociation à l'International et Gestion des Différences Culturelles Formatex, groupe- Ubifrance France, en Allemagne-Portugal- Belgique. Techniques d'impact et de communicateur, Montréal Canada.



2009 Président Fondateur d’Afro Médiation Inc., entreprise de droit Canadien avec siège à Montréal ( Québec ),créer pour Contribuer à la compétitivité et au développement des compétences des entrepreneurs et des collaborateurs d’entreprises de l'espace Francophone Africain notamment, servir de modérateur aux entreprises et travailler aux côtés des milliers de personnes défavorisées pour des raisons dites de distance, de communication ou d’insuffisance d’information. Visible au www.afromediation.com



Membre de la Chambre de Commerce Française au Canada (CCFC) ,un réseau vaste de plus de 1500 membres au Canada,

M. Traoré est également membre de la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain,(CCMM) institution forte de plus de 7000 membres de différents secteurs qui se donne la noble mission de représenter les intérêts de la communauté des affaires, de l'agglomération urbaine de Montréal et d'offrir une gamme intégrée de services spécialisés aux individus, aux commerçants et aux entreprises de toutes les tailles de façon à les appuyer dans la réalisation de leur plein potentiel en matière d'innovation.

Membre fondateur et président de l'Association QARAMATY, OSBL à l'initiative des marginalisés, Abandonnés et Tyrannisés.



M. Traore est Membre du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM),organisme qui a pour mission de favoriser une plus grande connaissance des affaires internationales et susciter par ses événements et ses partenariats une collaboration plus étroite entre les divers milieux montréalais intéressés aux questions internationales en offrant une tribune prestigieuse aux personnalités étrangères de passage à Montréal, de même qu'aux Canadiens désirant faire bénéficier la communauté montréalaise de leurs connaissances et de leurs expériences dans le domaine des affaires internationales, à travers des déjeuners-causeries, des séminaires, des colloques et des tables rondes à caractère international, en facilitant les échanges et les rencontres entre les représentants des milieux montréalais impliqués dans les affaires internationales.



Février 2014, en raison de sa politique d'accroissement axée sur la formation pour tous, l'innovation technologique, l'intermédiation commerciale, évènementielle et culturelle , la bonne gouvernance et de paix entre humains, l' honneur est revenu à M. Traoré Boubakar, d'être accueilli au sein du Pacte Mondial des Nations-Unis et signataire de la charte des Nations



Mes compétences :

Commerciale

Développement Durable

Dossier d'autorisation ICPE

Analyse des risques professionnels

Système intégré QSE

Qualité

Médias

International

Mise en Relation

Partenariats

Afrique

Organisation de salons

MANDATAIRE OFFICIEL POUR L'AFRIQUE DE ELVIR SRL