Philippe MINYEM

Notre action est citoyenne et issue de la société civile. Nous avons fait le constat amer que de plus en plus de personnes (africaines et mondiales) n’ont pas accès à la santé, à l'eau potable, à une alimentation normale et équilibrée, au logement et par la force des événements, se mentiennent à la vie sans espoir d'un lendemain meilleur.

L'ONG COPASVIC, depuis l'aube de sa genèse, s'est donnée pour mission de lutter efficacement contre la pauvreté extrême qui touche la plus grande partie des populations des pays du Sud et les rend totalement exclu des faveurs gouvernementaux.

L’élévation des conditions de vie des populations défavorisées, insertion et la réinsertion sociale des enfants désœuvrées et démunis sont les différents axes qui nous motivent dans notre action humanitaire.



