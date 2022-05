Paul FOPOSSI

Je suis un jeune camerounais de 26 ans et titulaire d'une Licence en Lettres Bilingues et actuellement en Master II à l'ASTI de l'Université de Buea.

J'aime particulièrement les voyages, apprendre les langues étrangères. Je m'exprime parfaitement en Français et en Anglais, je parle un peu d'Italien (en cours), en plus de ma langue vernaculaire le "Ghom à lâh" et le "Fèfè".

De temps en temps je fais un peu de traduction Anglais-Français.

Mon rêve: Travailler dans une Société ou Organisation où les conditions décentes de travail sont réunies et où l’accent est mis sur l’efficacité et la ertinence des résultats et disposer d’une marge de manoeuvre permettant l’épanouissement de mes capacités intellectuelles et humaines.



Mes compétences :

Sociable