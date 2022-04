Jean-François LORITE

20 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LES DOMAINES DES ACHATS, APPROVISIONNEMENTS & LOGISTIQUE



- En relation avec la Direction Générale :

* Participation à l’élaboration de la stratégie de

l’entreprise

* Définition de la politique d’achats, des moyens, des

procédures et du contrôle de leurs applications



- En collaboration avec les services utilisateurs et les

fournisseurs :

* Définition des besoins

* Prospection du marché amont ou « marketing achats »

* Négociation et mise en place de partenariat avec les

fournisseurs

* Formation et suivi des contrats – Déclenchement et

gestions des commandes

* Participation au développement de nouveaux produits

(veille technologique et analyse de la valeur)

* Définition de la politique de stockage

* Coordination des acheminements, choix des moyens de

transport



Mes compétences :

CACES R 389 -1, 3 et 5