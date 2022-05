Je souhaiterait apporté mon expérience que j ai acquise durant c est nombreuses années dans le domaine de la logistique et de la production et d avoir d autres challenges professionnel a relever



Je suis dynamique ,rigoureux ,un bon esprit d équipe ,polyvalent .



Mes compétences :

permis cariste et pont roulant

Gestion des stock

Preparation de commande

Operateur

creation d un magasin logistique

Triage