Toufik ABDELMALEK

Ma volonté a toujours été de participer à l'expansion d'une entreprise en intervenant sur les potentiels humains ; que ce soit dans la phase de sélection des collaborateurs, mais également dans leur accompagnement tout le long de leur carrière.



C'est pourquoi j'ai choisi d'orienté mes expériences dans le développement RH, le recrutement et la formation.



Fort d'un naturel créatif, j'aime être apporteur d'idées novatrices, notamment dans la réalisation de documents de référence et de visuels de communications, comme des supports de formation, livrets d'accueil et différents outils de pilotage managérial.



Mes compétences :

recrutement

communication interne

GPEC

web 2.0

Développement RH

Ressources Humaines

webmaster

créativité

RH

ingénierie de formation

plan de formation