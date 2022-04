Catherine LORITTE

J'ai 47 ans et je travaille au Groupe Prévoir depuis 1996.

J'occupe actuellement la fonction d'inspecteur Commercial où je manage 2 chefs de groupe qui encadrent chacun 6 collaborateurs et je gère également un groupe perso. Mon rôle consiste à coacher au quotidien des commerciaux avec tout ce que cela implique de richesses et de difficultés (démarche de performance individuelle et collective, maintien de la motivation, monter en compétences, recherche de l'autonomie). Je continue malgré tout à être une femme de terrain c'est ma seconde nature je me sens bien en clientèle (Pro comme particulier) et j'aime comme au premier jour Convaincre, Négocier et surtout Conclure.

Je me sens particulièrement bien dans le domaine de l'assurance et ses 22 années de Vente (avant chez ELIS )me conforte dans mes choix professionnels.

Je suis prète à m'investir comme au premier jour et je suis toujours force de proposition au sein de mon inspection. Je suis une éternelle insatisfaite et j'aime gagner, j'aime les difficultés, j'aime le stress, rien aujourd'hui ne me fait peur.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Pilotage de la performance

Prospection commerciale

Management

Empathie

Organisation du travail