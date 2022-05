Philippe ETIENNE

Garant de la continuité de service et du ROI du Système d’information. Coordonnateur des ressources nécessaires pour l’usage efficace et sécurisé des solutions informatiques. Force de proposition de l’évolution, des améliorations de productivité et de l’innovation.



Mes compétences :

JD Edwards

Microsoft Windows Server

Microsoft Dynamics

Microsoft .NET

SAP R/3

As400

SQL

Microsoft SharePoint

Sage ERP X3

Microsoft Windows

Lotus Notes

Microsoft Office

Oracle Database

ITIL

Merise

Windev

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Voix sur IP

AutoCAD

Microsoft Exchange

Linux

VMware

Commerce B2B

Commerce B2C

Firewall

Gestion budgétaire

Gestion de projet