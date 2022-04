Je suis un médecin multidisciplinaire apte à servir dans les domaines préventif et curatif. La médecine pour moi est un sacerdoce et je la considère d'abord comme une épouse et comme une passion à venir au secours des personnes sinistrées ou en détresse. Mes domaines de compétence demeure la médecine générale, les petites urgences médico-chirurgicales. Mes devises sont disponibilité, promptitude et efficacité.



Mes compétences :

Médecine Générale et pec des pivvih