Je suis Mr KOUBAKA NGOMA alain franck'h, 43 ans, marié,comptable de formation,chef d'agence Camal Tourisme et services connexes au voyages,parlant français et espagnol, lisant bien l'anglais, aimant le football et les évasions touristiques, protecteur chevronné de l'écosytème congolais et manager de l'écotourisme à Brazzaville.



Mes compétences :

Comptabilité

Écotourisme