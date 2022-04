Alain FREMAN

Project Manager in consolidation and financial reporting / architect expert at Caisse des dépôts



Chef de Projet - Achitecte Expert



Caisse des dépôts

1977 – 2013



Compétences :

- Direction et gestion de projet (MOA)

- Encadrement d’’équipes de prestataires.

- Capacité rédactionnelle

- Gestion budgétaire

- Comptabilité Publique

- Négociation commerciale

- Animation de formations

- Communication, événementiel, relation publique et presses

- Droit des sociétés et droit Fiscale



Savoir Etre

- Gestion du Stress

- Rigueur et méthode

- Pédagogue

- Persévérant





Mes compétences :

Gestion de projet