Alain GANDY

Après plus de 10 années de pratique de la comptabilité et de la gestion dans des sociétés d'expertise comptable et des petites entreprises, j'ai décidé en 2001 de me spécialiser dans la formation à l'informatique de gestion.



Je suis spécialisé sur les logiciels Sage 50 & Ciel Comptabilité et Gestion Commerciale, sur Ciel Paie & DSN, et je forme tant à l'utilisation des logiciels qu'à la réalisation des paies, ou qu'à la tenue de la comptabilité dans les "règles de l'art", jusqu'à l'établissement du bilan inclus et à l'interprétation des comptes annuels.

Je maîtrise suffisamment Microsoft Office pour, par exemple, expliquer comment exploiter les données de Ciel avec des tableaux croisés dynamiques, ou pour retraiter des données pour les importer dans Ciel.

Je cherche avant tout à expliquer, plutôt qu'à transmettre un savoir, mon but étant que les stagiaires puissent progresser au maximum par eux-mêmes, dans leur intérêt et aussi dans celui de leur équipe.

J'interviens essentiellement en entreprise.



Je possède une bonne maîtrise de la fiscalité et de la législation sociale générale.

Ces compétences me permettent fréquemment d'apporter un "plus" sous la forme d'information et de conseil, ce qui est très apprécié des entreprises.



Auteur de "La comptabilité en pratique", une nouvelle méthode d'approche de la comptabilité pour "comprendre d'abord".



Comme vous l'avez deviné, cette méthode consiste à faire réfléchir les lecteurs, au lieu de leur faire apprendre par coeur la comptabilité.

Réfléchir pour comprendre, réfléchir pour assimiler, et puis réfléchir pour s'adapter, réfléchir pour développer l'initiative personnelle.

Il s'agit d'une méthode d'apprentissage accéléré spécifiquement adaptée pour les personnes à forte capacité intellectuelle, qui peuvent maîtriser la comptabilité en quelques jours.

Mes compétences :

Ciel

Sage 50 & Ciel Comptabilité

Sage 50 & Ciel Gestion Commerciale

Ciel Immobilisations

Ciel Paye & DSN

Comptabilité

Fiscalité courante d'entreprise

Formateur consultant