Alain GIRAUD

Compétences en Management et gestion d'entités:

Direction d'agences/centre de profit, gestion des ressources humaines(recrutement, suivi de carrière, formation..), direction de projet, management de la qualité, conduite du changement



Compétences commerciales:

Pilotage de l'avant-vente, élaboration offres de services, propositions techniques et financières, négociation, contractualisation, gestion relation clientèle, développement de portefeuille.



Au cours de mon parcours, j'ai développé et encadré des activités dans les domaines du Conseil, de l'Ingénierie et des infrastructures pour mettre en place des solutions répondant aux besoins des grands-comptes, des PME-PMI et du domaine public en général(Santé, collectivités, ministères).



Mes compétences :

Conseil

Vente

Conduite projet

Gestion budgétaire

Organisation

Recrutement

Gestion de projet

Management

Formation