Olivier MAURIN

Plus de 10 ans d’expérience dans le conseil en tant que chef de projet conduite de projets de transformation et accompagnement dans la maîtrise du changement, AMOA et pilotage de projets de déploiement de solutions intégrées (SAP) dans de grands groupes Industriels, déploiement des processus de la Supply Chain, amélioration de la performance industrielle.

17 ans d’expérience dans l’industrie en tant que responsable Ingénierie et développement industriel, Management d'équipes et conduite de projets.

5 ans à la tête d’une petite entreprise (7 salariés)

Docteur Es Sciences des matériaux, Chimie des polymères (USTL Montpellier)

Diplôme de professionnel du conseil (IDCE, Angers)



Mes compétences :

Gestion de projet

Impression numérique

Direction technique

Project Coordination

Supply Chain

SAP

Anglais

suite Adobe (Illustrator, Photoshop)

Suite Microsoft office Windows & Mac

Conseil en organisation

Gestion du changement

Pilotage d'activité

Conseil en management

Pilotage de la performance

Coordination de projets

Pilotage des Flux

Pilotage d'entreprise

Optimisation des process

Conduite de projet

Gestion des ressources

Management de transition

Management opérationnel

Chaine logistique

Direction de projet

Project Management Office

Conduite du changement

Pilotage d'équipe