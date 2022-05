Tony NEVEUX

J'ai créé ou renouvellé des identités graphiques, événementielles ou de marques.



Mon atout majeur est la création de polices de caractères, dont un produit innovant garantissant une déclinaison aisée, qualitative et économique sur tous supports et tous logiciels.



Mon site internet prouve ma créativité et mes capacités à découvrir vos activités pour les valoriser au mieux.



Mes compétences :

Création graphique

Communication visuelle

Design graphique

Communications

Illustration

Graphisme

Dessin

SEM

Typographie