Alain GUITTET

La différence entre une entreprise qui gagne des parts de marché et se développe, et celle qui stagne, est souvent liée au niveau de formation et de compétence de son personnel et plus particulièrement celui qui a pour mission de conquérir et fidéliser des clients sur un marché, Où la concurrence est aussi présente et active.

Durant toute mon expérience professionnelle de plus de trente ans, j’ai assuré des missions d’animation, de management, de direction des équipes commerciales avec toujours cette même conviction, que pour conquérir des clients et faire la différence avec son concurrent, l’usage par le vendeur des meilleures techniques et méthodes commerciales sont indispensables, en se perfectionnant en permanence dans ces domaines.

Pour atteindre cet objectif et toujours être certain d’être dans « le coup » et continuer à s’améliorer et progresser, la seule solution est de pratiquer l’entraînement continu avec la mise en pratique de toutes les situations de vente.

Comme un sportif de haut niveau ces moments privilégiés d’entraînement permettent de mettre en pratique des scénarios de vente sous l’expertise d’un professionnel qui encourage leur répétition et leur correction jusqu’à l’amélioration évidente du savoir être et savoir-faire.

C’est donc aujourd’hui avec évidence que je décide d’intégrer le réseau BOOSTER ACADEMY spécialisé dans l’entraînement intensive à la vente et créer mon propre établissement en région Centre plus précisément à ORLEANS. Avec ce nouveau projet professionnel qui me correspond totalement je servirai et accompagnerai toutes personnes, chefs d’entreprises PME PMI, artisans, commerçants, professions libérales et indépendants qui recherchent et souhaitent développer ses ventes et son Chiffre d’affaires.



