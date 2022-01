Alain HECKMANN

A la recherche d'un emploi en qualité d'agent administratif sur le secteur boulogne sur mer et Calais et les proches environs, je suis disponible dès maintenant - pas de charge de famille - mes qualités sont mon adaptabilité, mon sens du relationnel, mon dynamisme, ma rigueur dans le travail, ma perseverance... j'étudie toutes les propositions. Mon cv est visible ici : http://ekladata.com/1yz-8ypk1HDlNTZ0ceXvwafcT1c/CV-AGENT-ADMINISTRATIF-2018.pdf



COMPETENCES

Gestion appel entrant/sortant

Vente à distance

Analyser une réclamation, recherche dans les outils et apporter une réponse rapide et définitive.

Constituer et analyser un dossier,

Mettre en œuvre la démarche de pré-contentieux,

Réaliser des opérations de procédure individuelle,

Réaliser des opérations de procédure collective,

Réaliser des requêtes en injonction de payer et de signification,

Demande de formulaire exécutoire,

Gérer les relation avec les tribunaux,

Effectuer une veille juridique et réglementaire dans son domaine d'activité,

Effectuer le reporting de son activité,

Étude et saisie de prêts,

Encaissement factures et impayés,

Gestion administrative du personnel,

Frappe de courriers,

Gestion administrative du personnel,

Frappe de courriers,

Gestion accueil et standard,

Recevoir du public, le guider, le conseiller,

Réalisation de tableau simple / double entrée avec formulaire,

Saisie de devis, bon de commande et devis,

Gestion de planning

Réalisation et gestion de base de données,

Réalisation de rapports.



Savoir faire relationnel



J'ai le sens de l'intérêt général, du service et du client, je suis polyvalent, rigoureux, persévérant et dynamique.

Je sais écouter et reformuler les demandes, comprendre mes interlocuteurs et prendre en compte leurs attentes.

Je sais faire preuve d'initiative,

Analyser avec le client les motifs du retard, être ferme quand il le faut pour la bonne marche de l'entreprise et la sauvegarde de ses intérêts.



Expériences Professionnelles



Sept 2020 Mars 2022 Gestionnaire Relance contentieux, branchement provisoire du Marché privé - Relance, gestion trésorerie, négociation, Marché publique. EDF Boulogne/Mer



Juin 2019 Nov 2019 Conseiller clientèle Raccordements définitive et Branchement provisoire. ENEDIS Calais



Mars 2019 Mai 2019 Conseiller clientèle Complétude service raccordement définitive. ENEDIS Calais



Dec. 2018 Janv.2019 Instruction des CU/AU, construction et autorisation d'urbanisation, validation des demandes de permis de construire. ENEDIS Calais



2016 Conseiller clientèle service Réclamation, réception, étude et réponse sur demande d'indemnisation suite à surtension ou refus si la surtension n'était pas avérée. ENEDIS Boulogne/Mer



Nov 2015 Dec 2015 Conseiller clientèle vente à distance pour Orange ARMATIS Mark



2013 2014 Conseiller clientèle EDF création et clôture de contrat pour les particuliers, relation avec le distributeur Enedis pour les ouvertures de compteur fermé, encaissement facture, étude et mise en place facilité de paiement quand c'était possible. Acticall Clermont-Ferrand



2011 2012 Gestionnaire pré-contentieux, négociation avec les particuliers pour leur impayé sur prêt 1%, mise en place de facilité de paiement, encaissement de tout ou partie de la dette par CB, transmission au contentieux pour envoie huissier de justice en dernier recourt. Aliance 1% logement Nancy



2009 2011 Gestionnaire de recouvrement, relancer par courrier et/ou téléphone le client, requête en injonction de payer envoyer auprès du tribunal d'instance, réception et envoi du titre exécutoire envoyé par le tribunal à l'huissier de justice. Aliance 1% logement Nancy



2002 2009 Assistant Prêt, réception de dossier de demande de prêt pass-travaux, complément de prêt construction ou achat dans l'ancien, traitement et gestion des dossiers, relation avec les clients et les chargés de mission.