Alain HUYNH

Avec plus de 8 ans d'expérience dans le domaine de la Business Intelligence, je suis capable de mettre en oeuvre des solutions décisionnelles ainsi que de réaliser des audits concernant les outils sur lesquels je possède une expertise technique.



Voici un aperçu de mes acquis et connaissances pratiques :

Business Intelligence : Suite Microsoft BI (SSIS/SSAS/SSRS/Power BI), Business Objects, Informatica PowerCenter, Talend

Programmation : .Net (C#, asp, aspx), Javascript Extjs/AngularJs, C

Bases données : Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, IBM DB2, mySQL, T-SQL, PL/SQL

Langues : Anglais lu, écrit, parlé, possédant le First Certificate in English