Alain LANGUEREAU

Après 13 années de cohabitation avec 2 associés, j'ai décidé de prendre en main mon projet professionnel. Je veux recentrer l'activité sur la prestation automatisme/robotique dans le milieu industriel (Fabricants de machine spéciale, tous types d'industries). Je veux également revaloriser le métier d'automaticien/roboticien.

Je gère seul la gestion et envisage d'embaucher des techniciens/ingénieurs à cours termes.

Je reste sur la région des pays de la Loire dans le secteur d'Angers.



Avant ce nouveau départ, après plus de 11 ans d'expérience dans le conseil et la vente de produits électrotechniques et d'automatismes, l'idée de créer mon entreprise se concrétisa en m'associant avec deux autres personnes.

En avril 2004, nous avons décidé de mettre en commun nos expériences et de créer une société : Bureau d'étude en automatisme, robotique et informatique industrielle. De l'étude de projet à la programmation jusqu'à la mise en service sur site, nous avons oeuvré pour nous faire connaître et apprécier de nos clients en s'adaptant à leur domaine d'activité divers et variés (fabricant de machine spéciales, agroalimentaire, automobile, froid industrielle, pharmaceutique, tertiaire GTC GTB, etc...)

En 2007, nous avons complémenté notre activité à la réalisation d'étude électrique, réalisation d'armoire d'automatisme jusqu'au câblage sur site.



Mes compétences :

Technique

Câblage

Automatisme

Robotique

Informatique industrielle

Électrique

Supervision