Alain LARROCHE

Né à Tours en 57, auteur littéraire et scientifique, je suis aussi professeur agrégé de mathématiques, chercheur en théorie des nombres, webmaster du site espacematheux.com .

Je donne des cours à distance, en classe virtuelle et suis auteur de vidéos et de cours en MP3.

Editeur de certains de mes textes, je suis également coach, si vous êtes étudiant, ingénieur ou professeur et que vous voulez progresser dans vos appentissages (dans les 2 sens: apprendre pour soi et/ou aux autres), je vous conseille.

En particulier si vous voulez enseigner à distance je peux vous former et vous faire part de mon expérience.



Mes compétences :

Auteur de roman et nouvelles

Vidéaste

Auteur de textes mathématiques

Hispanophone

Enseignant

Coach mathématique.

Blogger

Chercheur

Internet

Auteur