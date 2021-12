Alain LAVIT

Gérant de GLOBAL EVENEMENTS, agence d'événementiel en France et à l'étranger (www.globalevenements.com), et de DESIR D'AVENTURES, agence de voyage spécialisée sur la Géorgie, la Russie, la Syrie, la Jordanie (www.desirdaventures.com) et aujourd'hui gérant de Voyager en Géorgie, agence de voyage spécialisée sur la Géorgie ainsi que sur la phagothérapie, pratiquée en Géorgie



Titulaire d'une licence en tourisme d'affaires, de formation initiale en commerce international et en marketing, expérimenté en organisation d'entreprises via des systèmes qualité (ISO 9001), j'ai voulu utiliser ces différentes compétences pour:

- développer une clientèle d'entreprises, milieu dont je connais particulièrement bien les besoins

- travailler dans le tourisme d'affaires pour lequel je suis formé et qui me passionne ("si vous voulez faire du travail de qualité, faites un peu la fête entre vous")

- Travailler dans le tourisme car passionné de langues étrangères et d'échanges culturels



Mes compétences :

Tourisme d'affaires

Organisation

Tourisme

Voyages