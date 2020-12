Jqu'à 1991: CREUSOT-LOIRE groupe SCHNEIDER , financements filiales, France et étranger.Puis SNPE, groupe SAFRAN, Responsable filiales et participations, fusions acquisitions , montages financiers et juridiques à l'international, partenariats. Directeur Affaires Financières et Juridiques groupe Clause .

1991-2009: Directeur général CCI, Chambres de Commerce et d'Industrie . Directeur général CCI Reims ( 1991-96), Directeur mission CCI Cambodge, Phnom Penh (1996), Délégué aux Investissements Polynésie Française, Tahiti (1997-2000), Directeur général CCI Fécamp et Bolbec, Haute Normandie (2000-2008) réalisation de la fusion des chambres de commerce.



Conseiller du Commerce Extérieur de la France depuis 2000

Président du Comité Haute Normandie des CCEF 2011-2014, puis Président d'honneur.



Fondateur dirigeant ALMOS Conseil en 2009, développement des entreprises à l’internatIonal, formation, ingénierie et management d'affaires à l'international .

Intervenant formation à Neoma Business School ( 2010-13), professeur associé à EM- Normandie ( Le Havre-Caen- Paris depuis 2009) et à ISG (2015) international business management.



Mes compétences :

Développement international

Export

Commerce Extérieur

Formation

Conseil

Management