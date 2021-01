Alain MONNEY

Le cabinet M&B Conseil est né en 2013. Il entend répondre aux cotés des entreprises le défi de les accompagner à trouver les compétences techniques dont elles ont besoin pour continuer à assurer leur productivité et leur croissance dans un contexte marché devenu très concurrentiel.



Mon expérience professionnelle:



Je dispose de plus de 12 années d’expérience opérationnelle dans le recrutement et le placement de cadres juniors et confirmés dans le domaine du BTP pour une clientèle diversifiée (PME/MAJOR). Consultant en Recrutement pendant 6 ans puis 6 ans en qualité de Manager responsable de développement de centre de profit et d'encadrement de consultants en recrutement. Gérant co-fondateur du cabinet M&B Conseil.