Alain PABIS

Voyageur de la vie, j’ai recueilli de mes activités professionnelles une expérience qui me permet aujourd’hui de définir un choix de mode de vie alliant vie familiale et activité professionnelle. Vivement passionné par le bien-être et la bonne santé de notre organisme, j’ai beaucoup recherché, étudié les sciences de la vie.

Résolument tourné vers le futur, je recherche des partenaires entrepreneurs, qui ont le projet de parvenir à une liberté de vie, aidée par une liberté financière et intéressés par les technologies innovantes et la recherche scientifique dans les sciences de la vie.



Viajero de la vida, recopilé de mis actividades profesionales una experiencia que me permite hoy definir una opción de estilo de vida que combine la vida familiar y la actividad profesional. Fuertemente apasionado por el bienestar y la buena salud de nuestro organismo, busqué mucho, estudié las ciencias de la vida.

Volviendo decididamente hacia el futuro, busco socios empresariales, que tengan el proyecto de lograr una libertad de vida, ayudados por la libertad financiera e interesados en tecnologías innovadoras e investigación científica en las ciencias de la vida.



Traveler of life, I collected from my professional activities an experience that allows me today to define a lifestyle choice combining family life and professional activity. Strongly passionate about the well-being and the good health of our organism, I searched a lot, studied the sciences of the life.

Resolutely turned towards the future, I am looking for entrepreneurial partners, who have the project of achieving a freedom of life, helped by a financial freedom and interested in innovative technologies and scientific research in the life sciences.



Mes compétences :

Direction de centre de profits

Bien être

Accompagnement commercial

Recrutement

Business development

Energies renouvelables

Webmarketing