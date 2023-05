Alain PICARD

En retraite depuis début 2017, je travaille maintenant au sein d'une école de musique comme formateurs aux techniques du son et de la MAO et comme ingénieur du son.

Précédemment j'avais 35 ans d'expérience en R&D en électronique de puissance dont 17 ans comme manager d'entité jusqu’à 40 ingénieurs et techniciens, avec une vision précise du management des hommes, du management des projets, du développement des métiers, comme de la gestion financière et administrative d’un service.

J'étais également très impliqué dans l’expertise technique (architecture, design, calculs et simulations).

J’avais une très bonne connaissance des secteurs aéronautique, militaire et industriels notamment de par ma longue expérience chez MBDA.



Mes compétences :

Responsable

Recherche

Expert

Électronique de puissance

Développement

Manager