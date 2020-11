Alain RATIEUVILLE

Profil atypique forgé tout au long de ma carrière.



- Marine National.

- Industrie Chimique et à dérivés pharmaceutiques.

- Industrie phytosanitaire.

- Chimie Fine.

- Industries Pétrolières.

- Apporteur de solutions techniques et ventes aux entreprises ainsi qu'aux particuliers dans le domaine environnementale.

- Sapeur Pompier Volontaire.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Benzene

Brevet Opérateur pétrolier

SST

Surveillance de pompe volumétrique et centrifuge

Formateur incendie

H0B1

Transfert et stockage

Tuteur en opération

GESIP

Techniques de laboratoire