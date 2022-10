Plus de 25 années d’expérience dans le secteur du bâtiment en tant qu’ingénieur expert en Systèmes d’information du Bâtiment , courants faibles et coordination SSI (système de sécurité incendie).

Mon métier est pour moi bien plus qu’un métier, mais une vocation, pour les nombreuses satisfactions qu’il m’apporte et, après avoir réalisé plusieurs chantiers significatifs.

La vocation pour la prescription ou la vocation pour l’installation de l’ouvrage.

Soit en tant que Maitre d’œuvre de conception soit en tant qu’installateur agrée APSAD (l’ex qualification AP-MIS) ;

Mes compétences sont entre autres :

La rédaction des notices : APS, APD, PRO, DCE, et ACT dans les domaines comme :

Les courants faibles

L’expertise incendie

Le suivi technique et financier des travaux Courants faibles et sécurité incendie.

Le management de Projet ou d’Encadrement humain.



J’ai par ailleurs encadré, dirigé et prescris de nombreux types de travaux pour des maitres d’ouvrages, ou des établissements de tous types, comme des musées, des usines, des hôpitaux, des IGH, des cinémas, des laboratoires salles blanches et Data Center, des sites industriels, etc.…

Mon but, mettre mon expérience et mon savoir-faire au service d’une entreprise d’envergure et de notoriété comme la vôtre. Je me permets dans ce but de vous adresser en pièce jointe mon Curriculum Vitae avec mes références professionnelles et mon cursus de formation.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.



Alain SZPILBERG