Pierre-Nicolas CARON

J'effectue pour Chubb France (Chubb et Sicli)des missions de développement commercial au travers de la communication, du support règlementaire, normatif et technique touchant les activités:



- Systèmes de Sécurité Incendie

- Systèmes d'Extinction Automatique

gaz

- Brouillard d'eau en lien avec les équipes de Marioff

- Extincteurs

- Plans et Signalisation de Sécurité

- Blocs Autonomes Eclairage de Sécurité

- Désenfumage

- Colonnes Sèches / Colonnes Humides

- RIA

- Formations à l'évacuation et conseils



m'appuyant sur l'expérience acquise en matière de Systèmes de Sécurité Incendie et d'Extinction Automatique Fixes, je rencontre les bureaux d'études techniques, les coordinateurs SSI, préventionnistes, mandataires sécurité pour divers sujets et thématiques:

- actualités règlementaires et normatives

- évolution des solutions

- présentation de gammes de produits

- présentation des services au client





Intégré depuis juillet au sein de la Direction Marketing et Communication Marketing, j'axe mes démarches sur le soutien à la démarche de prescriptions des agences travaux et services de notre réseau.



Mes compétences :

Prescription

SSI

Sécurité incendie

Prévention