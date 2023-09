Alain TRITSCH

Mon univers, la technique, j'aime me frayer un chemin dans les sujets complexe de technologie.

Les challenges me boostent et me remplissent d'énergie productive.

Ma passion me pousse à toujours m'améliorer, à étudier la situation, à enquêter pour enfin trouver la solution.

Je suis de formation électronicien et ma vie m'a emmené dans les voies du service après vente d'appareil tout publique, le dépannage informatique, et maintenant les radar et la vidéo protection. Ces domaines ne sont qu'une partie de mes connaissance gagné au fil des années, ces même connaissance que j'aime partager !



Mes compétences :

Windows

Dépannage informatique

Dépannage electronique

Dépannage en mode hotline

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

TCP/IP