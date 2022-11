Joffrey HOFFERT

Depuis janvier 2020 au poste de responsable de production pour le compte de l'entreprise Dynaplast à Saint-Florentin dans le 89. La société Dynaplast est une filiale du groupe GUILLIN qui travaille dans la production de feuilles et barquettes plastiques à destination principalement de l'industrie des fruits et légumes et de l'IAA.



Je manage le service extrusion qui produit la feuille nécessaire au service thermoformage qui fabrique les barquettes. Ce service fonctionne en 5x8 donc tourne 24h24, 7j/7.

J'ai sous ma responsabilité une quarantaine de personnes avec en management direct 6 chefs d'équipe et un technicien process.



Mes missions:

- Garantir le 0 accident

- Diminuer les réclamations clients internes / externes

- Améliorer la productivité du secteur (TRS, tonnage, NVA)

- Participe et déploie la démarche lean DYNAPLAST : Rigueur, culture, 5S, management visuel, SMED, DMS

- Management des équipes: Gestion budget, planning, entretien, recadrage



Mes compétences :

Management

Qualité

Lean manufacturing

Amélioration continue

Métrologie

Production

Gestion de projet

Lean office



Je suis toujours ouvert aux propositions du marché de l'emploi.