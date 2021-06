Alain Vuillemet sculpteur plasticien est né en 1947, à Paris.



Il expose ses premières sculptures en 1974 au Salon de mai, au Musée National d'Art Moderne. Durant les années qui suivent, ses œuvres sont régulièrement présentées en France, mais aussi à l'étranger : Dallas, Lausanne, Luxembourg, Madrid, Milan, New-York. Ses œuvres sont présentes dans des collections en France et à l'étranger.



Alain Vuillemet travaille principalement les métaux



plus particulièrement l'acier inox. Ses œuvres abstraites sont inspirées d'étendues désertiques de galaxies et d'étoiles, il sculpte des courbes et des pleins dans le vide, des coques d'acier polies par la main, des fers-tambours musiciens. Il architecture l'espace de signaux et totems, œuvres fortes et habitées. Alain Vuillemet plie, défonce et assemble des peaux de métal avec maîtrise, où tout hasard est exclu. Depuis fin 1996 il a fui la jungle urbaine parisienne et s'est installé au cœur de l'Yonne, à Saint-Aubin-Château-neuf, entre Puisaye et Gâtinais, dans cette campagne attachante qu'il affectionne depuis toujours.



Métallophonie, les sculptures sonores



Depuis plusieurs années, il crée des volumes vivants habités d'électronique. Ces sculptures captent les sons, les renvoient, génèrent leurs propres fréquences, entrent en résonance. De ces sculptures musiciennes s'écoulent sans fin, en plans sonores, des mélodies concertantes, symphonies pour l'éternel. En 1994 il présente au palais du CNIT à Paris la Défense, un concept, Métallophonie la sculpture sonore, sur lequel il travaille depuis les années 1980.







Mes compétences :

Design

Sculpture