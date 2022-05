Avec une cible CSP+. et des points de distribution comme les jets privés de l'aéroport du Bourget, les casinos du Groupe Tranchant, les Clubs Med Gym de Paris, le Palais de Tokyo...



Nous proposons une remise de bienvenue de -20% avec un tarif unique pour une visibilité globale, Print, web et Audio.



Pour une communication globale et pas seulement sur le magazine papier mais aussi sur nos soirées privées sur le film de la soirée, les PDF du magazine téléchargeables, téléchargements sur l'application Nos'Arts pour tablette, IPhone et androids qu'il est possible d'enrichir pour votre espace en ajoutant une vidéo, des photos... et sur nos versions audio pour une accessibilité aux malvoyants ou votre publicité sera annoncée.



Applications Nos'Arts sur Ipad, Iphone et androids : 40 % des téléchargements sont basés à l'étranger avec entre autre, les Etats Unis, la chine, le Japon, le Japon, la Suisse, la Belgique... 60% en France.



Teaser,Soirée Nos'Arts : http://lnkd.in/dqJ5U3v



Sandrine Morvand Tél: 06 68 96 31 25

https://nosarts.com





