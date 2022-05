Sandrine MORVAND

Marques, enseignes et évènements

Diffusez vos publicités sur Nos’Arts PRINT de Septembre, auprès de consommateurs d’art et de culture. Cible : CSP+ H/F

Contrôle’OJD, récépissés de réceptions de distribution fournis avec l’attestation de l’imprimeur pour le tirage.

Contact : publicite@nosarts.com





Créé en 2007 et après des débuts très prometteurs sur internet avec une vue sur plus de 85 pays et de nombreuses interviews et reportages sur des émissions de radios et de télévisions comme « ça se discute » en 2009, nous passons aujourd’hui à la version papier avec un tirage à 50 000 exemplaires en 2013 et 100 000 ex pour 2014. Une distribution sur toute la capitale et sur des lieux culturels comme les théâtres, les cinémas, musées, salles de spectacles, restaurants, pubs, pianos bars, salons de thés, instituts…. Des lieux fréquentés par les consommateurs d’art et de culture, des lieux branchés.



Nos’Arts a par ailleurs été reçu deux fois par le Cabinet du Premier Ministre à Matignon puis au Ministère de la culture en 2009.



En septembre vous découvrirez le nouveau site, beaucoup plus communautaire et interactif , il sera une plate forme incontournable pour les artistes issus de différents univers…. Mais nous gardons encore secret son ensemble pour que la surprise reste plus grande…. Rendez-vous en septembre pour en savoir plus...



Le tout sera complété en 2014 par une version papier en kiosque et nationale.



Notre distribution sera contrôlée par l’OJD (Association pour le contrôle de la diffusion des médias) et chaque mois il sera fourni à nos partenaires annonceurs un compte rendu détaillé réalisé par la société de distribution ainsi que la totalité des récépissés de réception des points de distributions.



Je vous propose de découvrir Nos’Arts en vous rendant sur le site : http://www.nosarts.com .



Nos’Arts, c’est une fenêtre sur le monde. un lieu d’échange. Un magazine qui cherche, découvre,

redécouvre, s’étonne, propose et partage.



Alors... bienvenue chez vous !



