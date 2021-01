Alain ZERROUKY

EUROPE SURVEILLANCE est une entreprise de prévention et de sécurité privée sur Paris depuis 40 ans.

Nous attachons une grande importance à la qualité des prestations définies par les contrats et les usages de la profession.

Cette volonté se retrouve chez chacun de nos clients et anime nos équipes.

Certifiés AFNOR norme NF Service et leaders aux audits satisfaction clients depuis 2004.

Mes fonctions de Responsable d’Exploitation et Qualité m’emploient à plein temps avec une polyvalence nécessaire à l’entreprise. Autodidacte, rien ne m’orientait vers les métiers de la gestion du risque ; toutefois depuis 1992, mon parcourt au sein d’EUROPE SURVEILLANCE – d’agent à cadre – m’a permis de m’épanouir en découvrant une profession où honnêteté et loyauté sont des vertus prépondérantes auxquelles je crois.



Mes compétences :

Pack office

Audit sécurité

Juridique et paie