Alan CAUGANT (ALAN CAUGANT)

CONSTAT:



L'approche managériale traditionnelle se limitant aux contraintes du monde du travail, le constat est aujourd'hui sans appel : surcharge mentale, instabilité permanente, burn-out, désengagement



SOLUTION:



Le Neuroleadership vise une synergie entre le monde du travail et les ressources/limites du cerveau : une évolution managériale sinscrivant dans lurgence dune approche humaine de la performance.



SUPERHUMAIN, cabinet de formation et de coaching exécutif à destination des entreprises et des dirigeant(e)s conduit cette évolution pour vous rendre plus épanouis, engagés et performants, individuellement et collectivement.



APPROCHE:



Le neuroleadership vise la haute performance et examine comment les leaders peuvent dynamiser leur impact sur les personnes et processus en optimisant l'environnement de travail (équipe, organisation), sur les bases des neurosciences.

La méthode est éprouvée (validée par un comité neuroscientifique certifiée par lUE), et les apports des neurosciences intègrent vos pratiques exécutives en conservant vos enjeux organisationnels, votre culture dentreprise, innovation et gouvernance.



Chaque dirigeant conserve son unicité et gagne en visibilité, performance et impact.

Le neuroleadership, expérientiel et immersif, vous permet de :



->réfléchir à vos défis personnels

->accroître vos connaissances

->approfondir la conscience de soi pour vous révéler en tant que leader en affirmant votre style unique et authentique, et avancer dans votre carrière.



MA SINGULARITE:



*+200h daccompagnement auprès de dirigeant(e)s & managers d'entreprises de plus de 5000 collaborateurs

*Coach exécutif certifié ICF (International Coach Federation) - *Diplômé du MIT Sloan School of Management - Executive Neuroleadership Education (US) & de l'Institut Neuroleadership (UK)

*Expérience des transformations organisationnels via la gestion de nombreux projets à létranger (Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Chine, ...)

*Connaissance des grands Groupes, des Board, des DRH et des besoins des opérationnels;





