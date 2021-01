Alan ROUSSILLON

Projet création commerce discothèque département du LOT. (FRANCE)





Bonjour à tous ,



Comme le fait remarquer dans sa contrition la vie nocturne sur Cahors ce n'est pas le top!

On peut trouver des bars,des restaurants,un bowling... mais si on veut finir la soirée en boîte il faut partir loin... très loin!

Il manque clairement le dernier élément dans la chaîne des loisirs ,ce qui amènent des Cadurciens à passer toute la soirée ailleurs.

C'est fini la tendance qui consistait à séparer les publics par thèmes,il y aura une seule salle de 1000 m2.

Cela permettra de créer une ambiance conviviale et intergénérationnelle en mélangeant de la musique qui plairont aux



clients de 20 à 50 ans.Sans oublier les musiques actuelles : Musiques années 80 à 2000 un ensemble de styles et de musiques pour tous.

Nous serons ouverts vendredi soir,samedi soir et (le dimanche en thé dansant) jours fériés toute l'année.Fidéliser les clients,le produit discothèque doit être adapté à la clientèle que l'on cible,il souhaitable de les différentes catégories de clients (les jeunes,très jeunes,les étudiants,les plus âgés actifs.)



Particulier cherche,financement,partenaire,investisseur,associé,sponsor,création commerce discothèque près de Cahors terrain avec cu licence IV borne incendie.Business plan.

Si vous souhaitez de plus amples informations,contactez moi par mail: alan.roussillan@gmail.com (Plan de la discothèque étage et rez de chaussée ).Chiffres clés 82% des Français connaissent le département du LOT,35% le connaissent pour y être venus,et 47%seulement de nom.Le LOT est par ailleurs considéré comme touristique par 64% des Français.

Cahors est une belle ville , très sympathique , mais on sent aussi que c'est une ville qui a besoin d'un peu " d'apport " extérieur.

Plus on peut rendre la vie à Cahors attractive, plus les gens ont envie de rester au lieu d'aller à Toulouse ou ailleurs.